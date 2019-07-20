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Водитель с лопатой спас девушку под Омском от насильника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: скриншот
В Омской области арестован 34-летний житель села Пристанское, который пытался изнасиловать девушку на АЗС, сообщает СК.
Инцидент произошел в воскресенье на АЗС в Таврическом районе. Водитель «Газели» хотел заправить автомобиль бесплатно, а в ответ на отказ попытался изнасиловать девушку-оператора.
За девушку вступился вооружившийся лопатой водитель другого автомобиля, передает РИА «Новости».
Сообщается, что напавший на девушку был в состоянии наркотического опьянения.
СК опубликовал видео инцидента.
Открыто уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Омск , Омская Область
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