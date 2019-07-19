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Автомобилист с лопатой спас девушку от изнасилования на автозаправке в Омской области 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: скриншот
Мужчина в состоянии наркотического опьянения попытался изнасиловать девушку-оператора на автозаправочной станции в Омской области. Он арестован и ему предъявлено обвинение, сообщает СК РФ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на изнасилование"
14 июля водитель "Газели" направился на автозаправочную станцию Таврического района, где потребовал заправить его машину бесплатно. Получив отказ, он начал домогаться девушку-оператора и попытался ее изнасиловать. Злоумышленника при помощи лопаты отпугнул водитель другого автомобиля.
В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли видеозапись с камеры наблюдения с противоправными действия неадекватного мужчины.
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Криминал , Происшествия , СКР , Омская Область
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