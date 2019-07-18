За торговлю человеческими органами людей арестовали в Косово

В Косово два человека арестованы по делу о торговле человеческими органами, сообщает ТАСС.

Гражданин Турции и гражданин Албании были арестованы в Приштине. Их обвиняют в незаконной торговле человеческими органами и нелегальной трансплантации.

Заведено уголовное дело.

В 2018 году завершился долгий судебный процесс по делу о нелегальной трансплантации. Владелец частной клиники получил длительные тюремные сроки заключения. Также выяснилось, что в деле могут быть замешаны представители власти и депутаты непризнанного Косово. Однако из-за изменений показаний свидетелей их привлечь не удалось.