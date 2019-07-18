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За торговлю человеческими органами людей арестовали в Косово 

Газета.Ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Reuters
В Косово два человека арестованы по делу о торговле человеческими органами, сообщает ТАСС.
Гражданин Турции и гражданин Албании были арестованы в Приштине. Их обвиняют в незаконной торговле человеческими органами и нелегальной трансплантации.
Заведено уголовное дело.
В 2018 году завершился долгий судебный процесс по делу о нелегальной трансплантации. Владелец частной клиники получил длительные тюремные сроки заключения. Также выяснилось, что в деле могут быть замешаны представители власти и депутаты непризнанного Косово. Однако из-за изменений показаний свидетелей их привлечь не удалось.
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Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Албания , Турция
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