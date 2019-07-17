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Сотрудников аэропорта в Волгограде задержали за кражи из багажа 

RT на русском + ещё 12 17 июля 2019
Фото: RT на русском
Сотрудники волгоградской транспортной полиции совместно с местным управлением ФСБ задержали восемь сотрудников аэропорта Гумрак, подозреваемых в серии краж на территории воздушной гавани.
Как рассказала RT официальный представитель МВД Ирина Волк, в полицию поступили заявления от трёх граждан, сообщивших о пропаже личных вещей на территории волгоградского аэропорта.
По факту их обращений Следственным отделом Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК России «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину».
«Сотрудниками полиции установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа прошлого года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна, как по вылете, так и по прилёте самолётов», — заявила Волк.
Ущерб от действий злоумышленников оценивается на сумму свыше 500 тыс. рублей.
К данному моменту по делу в качестве подозреваемых проходят девять человек, помимо восьми работников аэропорта к кражам может быть причастна ещё одна женщина, роль которой заключалась в сбыте похищенного имущества.
Двоим из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, ещё один был отправлен под домашний арест. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Как сообщила Волк, в настоящее время полиция проверяет подозреваемых в причастности к другим похожим преступным эпизодам.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области суд арестовал подозреваемого в краже почти 22 млн рублей из почтового хранилища.
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Комментарии
Криминал , Ирина Волк , ФСБ , МВД , Волгоград
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