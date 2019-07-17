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Почему дети вырастают насильниками 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
60% россиян, принявших участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что дети вырастают маньяками и насильниками не только по вине родителей (или тех, кто их воспитывал). Они отмечают, что им знакомы случаи, когда в абсолютно благополучной и полноценной семье ребенок вырастал склонным к проявлению жестокости, а также к насильственным действиям. Поэтому основная причина — это внешние факторы, которые чаще всего не связаны с семейными проблемами.
35% опрошенных уверены в том, что дети вырастают маньяками и насильниками именно по вине родителей (или других членов семьи), которые их воспитывали. По их мнению, слишком жестокое обращение со своим ребенком негативно отражается на его психическом состоянии. Они считают, что на вид семья может быть абсолютно благополучной и счастливой, однако, никто не знает, что происходит внутри нее.
5% респондентов уверены в том, что ребенок становится насильником по причине врожденных психический нарушений, которые могут быть не выявлены у него вовремя. С годами, по их мнению, восприятие мира у этих детей начинает отличаться от восприятия мира здоровых детей. Это и может приводить к проявлению жестокости по отношению к другим.
Всего в опросе приняли участие 5 177 человек.
Ранее стало известно о том, что гражданин США 19-ти лет, а также подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки в отеле.
По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
"Молодые люди, находясь в номере наедине с девушкой, совершили в отношении нее иные действия сексуального характера и при аналогичных обстоятельствах в ту же ночь ее изнасиловали. Потерпевшая спустя некоторое время смогла вырваться из номера и убежать от фигурантов. О совершенном в отношении нее преступлении девушка сообщила в правоохранительные органы", — информирует следствие.
По данным ведомства, в отношении подростка и гражданина США возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девушки.
Комментарии
Криминал , МВД
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