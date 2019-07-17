Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку

Сотрудников Росгвардии задержали за подкидывание наркотиков подростку

Двух сотрудников Росгвардии задержали в Петербурге за попытку подброса наркотических веществ подростку. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Они задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело, — сообщил источник ТАСС.

По данным собеседника агентства, силовики вымогали у молодого человека деньги за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Информацию о задержании подтвердили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Сейчас по данному факту проводится проверка. Если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены.