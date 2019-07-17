Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку

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Сотрудников Росгвардии задержали за подкидывание наркотиков подростку 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Двух сотрудников Росгвардии задержали в Петербурге за попытку подброса наркотических веществ подростку. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Они задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело, — сообщил источник ТАСС.
По данным собеседника агентства, силовики вымогали у молодого человека деньги за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Информацию о задержании подтвердили в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Сейчас по данному факту проводится проверка. Если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены.
Ранее стали известны новые подробности нашумевшего дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Выяснилось, что «заказ» на журналиста поступил из ФСБ, писал News.ru.
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Криминал , Видео , Происшествия , Иван Голунов , Росгвардия , ФСБ , СКР , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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