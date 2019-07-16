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Вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации в банке «Таурус» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Бывший вице-президент Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов был арестован по уголовному делу о махинациях в другом банке — «Таурус», сообщает «Коммерсант». Основанием для нового ареста послужила справка ФСБ из старого расследования.
Обвинение в особо крупном мошенничестве по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.
По версии следствия, Меркулов, действуя совместно с владельцем кредитного учреждения Романом Поповым и его заместителем Ольгой Арсентьевой, участвовал в растрате средств ПЧРБ: он по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», а позже реализовал помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд рублей, однако защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ до 400 млн рублей.
Симоновский райсуд Москвы, который в феврале этого года приступил к слушаниям по делу, из-за ошибок, допущенных следствием, счел его неподсудным, вернув в Генпрокуратуру, а та направила материалы в СКР. Следствие обратилось в Басманный райсуд с новым арестом Меркулова, теперь уже по первоначальному делу банка «Таурус». Суд удовлетворил просьбу СКР, но Мосгорсуд отменил это решение из-за процессуальных нарушений. Вчера ходатайство было рассмотрено заново.
Меркулова арестовали до 6 августа.
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Криминал , Происшествия , Роман Попов , ФСБ , Генпрокуратура РФ , ПЧРБ Банк , Мосгорсуд
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