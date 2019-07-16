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Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Steve Helber / AP Photo
Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году. Об этом сообщает CBS News.
Помимо этого, 22-летнего убийцу приговорили дополнительно к 419 годам тюрьмы за убийство одного человека и нанесении телесных повреждений десяткам пострадавших.
Всего против него было выдвинуто 29 обвинений в совершении преступлений на почве ненависти. Филдс признал себя виновным в наезде на толпу людей, благодаря этому его не приговорили к смертной казни.
2 августа 2017 года в Шарлоттсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.
Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла женщина, еще 19 получили ранения.
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Криминал , Роберт Ли , CBS , США
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