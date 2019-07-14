Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша

Обаятельный серийный убийца с тысячей имен годами колесил по Соединенным Штатам , оставляя за собой кровавый след. И хотя он давно умер, полиция до сих пор находит его жертв. Тайну маньяка раскрыла детектив-любитель. «Лента.ру» изучила историю Терри Расмуссена и «алленстаунской четверки».

Двоюродная сестра Ын-Сун Джун сразу невзлюбила ее нового друга.

«Она привела его, когда мы отмечали Новый год, — вспоминала она. — Открываю дверь и чувствую, что у меня волосы встали дыбом. Я ему даже руку не смогла пожать. Никогда не встречала такого жуткого человека».

Джун вместе с родителями переехала в США из Кореи еще подростком и прожила там около 30 лет. В 2001 году она искала работника для ремонта дома. На объявление откликнулся мужчина лет 50, которого звали Ларри Вэннер. Между ними завязался роман. Он наплел ей, что был миллионером и служил в ЦРУ , поэтому знает, как исчезнуть без следа.

Вместо него исчезла сама Джун. Родственники не смогли добиться от Вэннера объяснений и обратились в полицию. Дом женщины обыскали и нашли ее останки под грудами мусора в подвале. Рядом лежали топорик и электрическая пила — по-видимому, убийца приготовил их, чтобы расчленить труп. Эксперты установили, что Джун погибла несколько месяцев назад от удара по голове.

На допросе Вэннер был спокоен и охотно отвечал на вопросы. Он утверждал, что непричастен к исчезновению женщины, и по собственной инициативе сдал отпечатки пальцев — надеялся, что это снимет с него подозрение. Результат стал неожиданностью и для следователей, и для самого Вэннера. Согласно полицейской базе данных, отпечатки принадлежали человеку с совсем другим именем.

Лиза Дженсон

В 1986 году в одном из трейлерных парков в Калифорнии объявился мужчина по имени Гордон Дженсон. С ним была худенькая пятилетняя девочка, которую он звал Лиза — на людях американец называл ее дочерью. Она носила потрепанную одежду на несколько размеров меньше нужного, спала в кузове пикапа вместе с отцом и часто жаловалась на голод.

Через несколько месяцев мужчина оставил ребенка у соседей по парку и пропал. Когда стало ясно, что он не вернется, они обратились к властям. После разговора с девочкой полицейские заподозрили, что она подвергалась сексуальному насилию.

Не меньшую озабоченность вызывало другое признание Лизы. Она утверждала, что раньше у нее были братья и сестры, но они наелись «травяных грибов» и умерли. Позднее следователи отыщут женщину, которая встречала Дженсона в 1984 году. Она видела у него еще одного ребенка — грудную девочку, которой не было и года. Куда она делась?

Трейлерный парк тщательно обыскали, но нашли только один отпечаток пальца Дженсона. Он совпал с отпечатком пальца некого Кертиса Кимболла, которого годом ранее задержали с ребенком за нетрезвое вождение. И хотя имя было другим, остальные приметы совпадали.

Maricopa County Sheriff's Office / New Hampshire Office of the Attorney General / AP

Судя по всему, мужчина давно колесил по Америке, но нигде не задерживался надолго. Он был обаятельным человеком и нравился женщинам, но даже его знакомые не знали, кто он на самом деле. Одним казалось, что у него южный говор, другие принимали его за выходца с Восточного побережья. Свидетели утверждали, что он владеет несколькими языками, знает французский и может изъясняться на испанском, китайском и арабском.

Преступника поймали только через три года, да и то случайно: он ехал на угнанном автомобиле. Ему предложили сделку: с него снимут обвинения в сексуальном насилии в обмен на признание, что он бросил ребенка. Мужчина согласился и на полтора года очутился за решеткой. В октябре 1990 года его выпустили из тюрьмы досрочно. Он не дождался окончания испытательного срока и снова сбежал.

Дениз Бодин

Хотя Вэннер по-прежнему настаивал на своей невиновности, у следователей появился повод для ареста — нарушение условий досрочного освобождения в 1990 году. После первого же заседания суда он неожиданно сознался в убийстве Джун. Следователь Роксана Грюэнхайд, работавшая над его делом, подозревает, что Вэннеру не хотелось, чтобы полиция копалась в его прошлом.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 15 лет. Даже упрятав его за решетку, Грюэнхайд не могла успокоиться.

«Я думала: "Кто же он такой?", — вспоминает она. — Не может быть, чтобы та девочка действительно была его дочерью».

Анализ ДНК подтвердил ее подозрения, но преступник продолжал молчать. В 2010 году он умер в тюрьме, так и не рассказав правды.

В 2015 году Лиза Дженсон решила сама отыскать своих настоящих родителей. Она отправила образец слюны в специализирующиеся на генеалогии фонды Ancestry.com и 23andMe и стала ждать результата. Генеалогические сервисы сопоставили ее ДНК со своими базами данных и нашли тысячи совпадений. Постепенно картина стала проясняться. Судя по всему, Лиза происходила из канадской семьи французского происхождения, которая обосновалась в штате Нью-Гемпшир.

Одной из ее ближайших родственниц оказалась Дениз Бодин, о судьбе которой никто не знал. В последний раз Дениз видели в конце 1981 года, когда ей было 23 года. Она отмечала День благодарения у родственников с шестимесячной дочкой и бойфрендом, которого звали Боб Эванс. Вскоре после этого все трое как в воду канули. Вероятнее всего, Дениз и была матерью Лизы.

Следователи подняли полицейские архивы и нашли фотографии Эванса, сделанные после ареста за незаконное подключение к электросети и подделку банковских чеков в 1980 году. На них был тот же мужчина, который бросил девочку в трейлерном парке, а спустя 15 лет сознался в убийстве Джун. Хотя тело Дениз Бодин так и не нашли, видимо, она тоже была его жертвой.

Jim Cole / AP

Алленстаунская четверка

В 25 километрах от дома Дениз Бодин располагался городок Алленстаун, где неизвестный серийный убийца хоронил своих жертв. Первую бочку с телами обнаружили в 1985 году. Останки молодой женщины и девочки девяти-десяти лет были завернуты в пакеты для мусора и обмотаны проводами. В 2000 году место происшествия осмотрел новый следователь и нашел еще одну бочку с убитыми детьми: двумя девочками двух-трех и трех-четырех лет.

Следователи, пытавшиеся разобраться в прошлом Вэннера, выяснили, что он с 1977 года работал в тех местах под вымышленным именем Боб Эванс, причем участком с бочками владел его начальник. Тест ДНК показал, что одна из убитых девочек была его дочерью. Матерью двух других детей оказалась женщина, похороненная в первой бочке.

Настоящее имя убийцы удалось установить лишь в 2017 году. В действительности его звали не Вэннер, не Кимболл, не Дженсон и не Эванс, а Терри Расмуссен. Идентифицировать его жертв не получалось, пока за дело не взялась Ребека Хит — 33-летняя библиотекарша из Коннектикута, которую увлекла история «алленстаунской четверки».

Женщина больше года прочесывала генеалогические форумы в поисках упоминаний о пропавших женщинах или девочках. Она проверяла каждое найденное имя и в самых подозрительных случаях пыталась связаться с их близкими. В 2017 году ей попался старый пост на Ancestry.com: кто-то разыскивал женщину по имени Марлиз Макуотерс, исчезнувшую в конце 1970-х. Хит проверила ее имя и нашла похожие сообщения от других родственников, в некоторых из них упоминались ее дочери Мэри и Сара.

Спустя год Хит слушала подкаст про алленстаунские убийства и подумала, что неопознанные останки в бочках вполне могли принадлежать Макуотерс и ее детям — совпадали и возраст, и время исчезновения. Она связалась с одной из их родственниц и поинтересовалась, что еще о них известно. Та ответила, что Марлиз вышла замуж за человека по фамилии Расмуссен.

«В этот момент у меня екнуло сердце, — рассказывает Хит. — Все было ясно. Так не бывает, чтобы женщина просто пропала с детьми, и в то же время мужчину с ней звали Расмуссен. Слишком много совпадений». На следующий день она сообщила о своей догадке полиции.

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Марлиз Макуотерс

С помощью родственников пропавшей женщины следователи по крупицам восстановили ее биографию. В 1978 году 24-летняя Марлиз Элизабет Макуотерс развелась со вторым мужем и вскоре познакомилась с Терри Расмуссеном. В День благодарения она поссорилась с матерью из-за чепухи, забрала дочерей и куда-то уехала. Отыскать их не смог даже частный детектив, которого нанял отец Мэри — старшей дочери Марлиз.

Судя по всему, она несколько лет жила с Расмуссеном как раз в тот период, когда он выдавал себя за Боба Эванса. Когда его арестовывали в 1980 году, он утверждал, что его жену зовут Элизабет — это совпадает со средним именем Марлиз. Когда в 1981 году Расмуссен познакомился с Дениз Бодин, ни Марлиз, ни ее детей уже не было.

В июне 2019 года заместитель генпрокурора Нью-Гемпшира Джеффри Стрелзин объявил, что ДНК убитой женщины и детей из Алленстауна сравнили с ДНК родственников Макуотерс. Анализ подтвердил: это действительно Марлиз Элизабет и ее дочери, Мэри и Сара. Не идентифицирована только четвертая девочка — дочь Расмуссена.

Стрелзин не исключил, что у Расмуссена были и другие жертвы. Несмотря на все усилия следователей, некоторые детали его биографии по-прежнему не установлены.