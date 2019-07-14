Кровь на руках: сестер Хачатурян допросят перед зрителями

Санкт-Петербурге готовится премьера спектакля «Три сестры», сценарий которого основан на материалах допроса сестер Хачатурян, убивших своего отца. Постановщик объяснила свое решение стремлением вызвать общественный резонанс и привлечь внимание к теме домашнего насилия.

В Санкт-Петербурге покажут спектакль «Три сестры», основанный на материалах допроса сестер Хачатурян, зарезавших своего отца. Режиссером постановки стала лауреат премии «Прорыв» и номинант на «Золотую маску» Елена Павлова . Она заявила, что намерена добиться общественного резонанса и привлечь внимание людей к проблеме патриархального устоя и домашнего насилия, которому подвергается «каждая третья женщина России ». Об этом сообщает «Фонтанка».

Свою работу Павлова назвала не спектаклем или перфомансом, а «театральной акцией» в поддержку сестер Хачатурян.

Премьера резонансной постановки состоится 25 июля, а попасть на нее можно будет за пожертвование, сумму которого определяет сам зритель.

Напомним, что Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян были предъявлены обвинения в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна , совершенном по предварительному сговору. Тело 57-летнего мужчины было обнаружено вечером 27 июля 2018 года в межквартирном помещении подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе.

«В ходе допроса девушки пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий», — говорится в заявлении московского Следственного управления СК России.

На фотографиях с места преступления видно, что лестничная площадка и лифт залиты кровью, а рядом с изрезанным телом мужчины лежит большой кухонный нож. На момент убийства Крестине, Ангелине и Марии было 19, 18 и 17 лет соответственно. Во время допроса сестры сознались в совершенном ими преступлении.

Согласно опубликованной в СМИ стенограмме, во время допросов девушки в красках описывали жизнь с отцом, издевательства и домогательства с его стороны. Также они рассказали о том, что происходило в день убийства.

По словам средней сестры Ангелины, отец домогался ее еще в 2014 году, когда они летали в Израиль. На тот момент девушке было 15 лет.

«Через несколько дней, находясь в отеле, отец приказал мне раздеться и лечь на кровать, я со страху это сделала, после чего он также разделся и провел своим половым органом по моим половым органам, затем сказал, что я не его дочь и когда мне будет 18 лет, я должна стать его женой.

На следующий день он заставил меня поцеловать его половой орган, после чего накричал на меня, сказав, зачем я это делаю. Мне было очень страшно, но ничего другого, как подчиниться, мне не оставалось», — говорится в стенограмме допроса, опубликованной телеграм-каналом Mash.

Также Ангелина призналась, что в течение последних четырех лет отец продолжал ее домогаться, принуждая к оральному и анальному сексу и трогая ее в интимных местах.

«Он всегда говорил, что прелюбодействовать это грех и очень плохо, но так как мы его кровь и дочери, он может делать с нами все, что захочет, а мы должны всегда этому подчиняться», — рассказала Ангелина.

По сообщениям СМИ, незадолго до убийства у Хачатуряна начались сильные мигрени, и у него диагностировали проблемы с психикой. Мужчина лежал на лечении в палате научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева.

«После прохождения каких-то сеансов ему якобы становилось лучше, но все равно примерно 21 июля 2018 года он потребовал у Ангелины ему мастурбировать», — заявила младшая сестра Мария.

По ее словам, сестры боялись говорить о непростых взаимоотношениях с отцом кому-то из родственников, поскольку были уверены, что в их рассказы никто не поверит.

Сейчас сестрам предъявлены обвинения в окончательной редакции по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.