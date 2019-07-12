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Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка
Lenta.ru
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22 минуты назад
Фото: Baza
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Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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