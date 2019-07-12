Присяжные вынесли вердикт 7 россиянам-убийцам

Коллегия присяжных заседателей в Калужской области признала семерых мужчин виновными в бандитизме и заказных убийствах, передает РИА "Новости".

По версии следствия, мужчины в начале 2000-х годов организовали преступную группу.

"С 2003 по 2007 годы члены сообщества на территории Брянской и Калужской областей совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения заказов подсудимые приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие.

Собранные следствием доказательства убедили присяжных в виновности фигурантов по всем предъявленным им обвинениям, вердикт постановлен единодушно.