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Присяжные вынесли вердикт 7 россиянам-убийцам 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Коллегия присяжных заседателей в Калужской области признала семерых мужчин виновными в бандитизме и заказных убийствах, передает РИА "Новости".
По версии следствия, мужчины в начале 2000-х годов организовали преступную группу.
"С 2003 по 2007 годы члены сообщества на территории Брянской и Калужской областей совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для выполнения заказов подсудимые приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие.
Собранные следствием доказательства убедили присяжных в виновности фигурантов по всем предъявленным им обвинениям, вердикт постановлен единодушно.
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Криминал , РИА Новости , Калужская Область
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