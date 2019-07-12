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Пьяная россиянка до смерти избила сына из-за компьютерных игр 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В поселке Барышево Выборгского района Ленинградской области 38-летняя пьяная жительница до смерти избила четырехлетнего сына из-за компьютерных игр.
«По версии следствия, в период времени с 28 по 29 ноября 2018 года обвиняемая со своим четырехлетним сыном находилась по месту жительства, в квартире, расположенной на одной из улиц поселка Барышево. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникшей ссоры, женщина избила мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и различным частям тела, причинив ему тяжелейшие травмы», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.
От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Отмечается, что женщина полностью признала свою вину, а «произошедшее объяснила тем, что вернувшись ночью домой в состоянии алкогольного опьянения, она застала сына за игрой в компьютер, что ее сильно разозлило».
Сейчас женщина заключена под стражу. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в мае жительница Омска убила свою дочь из-за рассыпанных крошек.
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Криминал , Происшествия , СКР , Ленинградская область
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