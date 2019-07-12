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Пару сожгли заживо: девушка успела дать показания 

Рамблер + ещё 2 55 минут назад
Житель Уфы Константин Вавилов, который сжег заживо влюбленную пару, приговорен к 17 годам колонии.
Как сообщает РИА «Новости», 7 марта 2018 года мужчина и женщина сняли у обвиняемого комнату на сутки и решили уединиться на кухне, так как в комнате хозяин выпивал и употреблял наркотики со своими знакомыми.
Утром хозяин квартиры стал рваться к ним в кухню, но гости подперли дверь диваном и не открыли.
Тогда хозяин разлил бензин у двери кухни и поджег, после чего вышел на улицу.
Мужчина скончался на месте от отравления продуктами горения, его спутница попала в больницу с сильными ожогами и умерла через 20 дней. Перед смертью она успела дать показания полиции.
Криминал , Видео , Происшествия
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