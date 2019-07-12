Пару сожгли заживо: девушка успела дать показания

Житель Уфы Константин Вавилов, который сжег заживо влюбленную пару, приговорен к 17 годам колонии.

Как сообщает РИА «Новости» , 7 марта 2018 года мужчина и женщина сняли у обвиняемого комнату на сутки и решили уединиться на кухне, так как в комнате хозяин выпивал и употреблял наркотики со своими знакомыми.

Утром хозяин квартиры стал рваться к ним в кухню, но гости подперли дверь диваном и не открыли.

Тогда хозяин разлил бензин у двери кухни и поджег, после чего вышел на улицу.

Мужчина скончался на месте от отравления продуктами горения, его спутница попала в больницу с сильными ожогами и умерла через 20 дней. Перед смертью она успела дать показания полиции.