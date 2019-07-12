Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Ирина Калашникова
Не менее двух магазинов подверглись разграблению в центре Парижа, где в ночь на пятницу собрались выходцы из Алжира, чтобы отметить победу своей футбольной сборной, передает агентство Франс Пресс.
Сообщается, что после 21.00 (22.00 мск) в районе Елисейских полей собрались несколько тысяч поклонников сборной Алжира.
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов. По данным агентства, жертвой хулиганов стал магазин мотоциклов Ducati — мародеры выносили оттуда перчатки, шлемы, и даже сами транспортные средства, пока правоохранители не пресекли разграбление.
Ранее в четверг алжирская команда победила соперников из Кот-д"Ивуара и вышла в полуфинал Кубка африканских наций.
Последние новости
Путин наступил на больную мозоль Запада, Сорос сломался Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя На Украине предложили переименовать Россию и русский язык
Криминал , В мире , France-Presse , Алжир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта одна из самых острых проблем в России1
ВСУ обстреляли жилые районы ДНР: есть жертвы4
Украина пустит свои корабли через Керченский пролив24
Появились подробности дела задержанного замглавы ПФР9
«Имеет право»: За Россию вступились в Финляндии57
Видео
01:36
Алибасова загнали в угол видеороликом его обмана
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
00:47
Появилось видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ
Происшествия Пожары
00:49
Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео
Наука и техника Наука
01:10
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
Украина В мире
00:07
Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане
Наука Наука и техника
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение