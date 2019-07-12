В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина

Не менее двух магазинов подверглись разграблению в центре Парижа, где в ночь на пятницу собрались выходцы из Алжира , чтобы отметить победу своей футбольной сборной, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что после 21.00 (22.00 мск) в районе Елисейских полей собрались несколько тысяч поклонников сборной Алжира.

Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов. По данным агентства, жертвой хулиганов стал магазин мотоциклов Ducati — мародеры выносили оттуда перчатки, шлемы, и даже сами транспортные средства, пока правоохранители не пресекли разграбление.

Ранее в четверг алжирская команда победила соперников из Кот-д"Ивуара и вышла в полуфинал Кубка африканских наций.