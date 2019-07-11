Источник: в уголовном деле семерых сотрудников ФСБ присутствует лишь один эпизод разбоя

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В Харькове совершено покушение на жизнь кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы"

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