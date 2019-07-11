Следствие вменяет всего один эпизод разбойного нападения семерым сотрудникам ФСБ, заключенным под стражу в рамках дела о разбое. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"В уголовном деле, в котором фигурируют семь сотрудников ФСБ, присутствует только один эпизод разбойного нападения. Все его участники, а это сотрудники спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и управления "К" ФСБ России, были установлены и задержаны в кратчайшие сроки. Дополнительные эпизоды их возможной противоправной деятельности пока не выявлены", — сказал источник, уточнив, что следователи занимаются сбором доказательств вины арестованных.