Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро

"Суд наложил обеспечительный арест на счета Михаила Абызова на сумму 121,7 миллиона евро", — сказали собеседница.

Она не уточнила, в каких банках открыты эти счета.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".