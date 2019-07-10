Басманный районный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей) на счетах экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемому в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Москвы Юнона Царева.
"Суд наложил обеспечительный арест на счета Михаила Абызова на сумму 121,7 миллиона евро", — сказали собеседница.
Она не уточнила, в каких банках открыты эти счета.
По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям "Участие в организованном преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте принадлежащих Абызову около 4,3 миллиона рублей, но оставил в силе решение нижестоящей инстанции об аресте 30 миллионов рублей на счету его сына Даниила в "Интерпромбанке", ограничив срок ареста до 25 августа.