Мужчина зарезал подростка за то, что он слушал рэп

Мужчина в штате Аризона зарезал 17-летнего подростка Элайджи Аль-Амина за то, что он был поклонником рэпа, сообщил BuzzFeed News. Преступник напал на мальчика в супермаркете. 27-летний Майкл Пол Адамс подошел к молодому человеку и всадил нож ему в спину, а затем перерезал горло.

Оказалось, что ЧП произошло 4 июля около двух часов ночи. Нападавший при задержании рассказал полиции, что видел, как подросток приехал в супермаркет на машине, в которой громко играл рэп.

Подозреваемый признался, что чувствует себя «небезопасно», когда рядом играет подобная музыка, так как ранее на него уже нападали темнокожие парни, слушающие рэп.

Мужчина также считает, что «люди, которые слушают рэп-музыку, представляют угрозу для него и общества».

После нападения подростка госпитализировали, он был еще жив, но скончался в больнице от полученных травм.