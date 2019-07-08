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ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: СК РФ
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, под стражей находятся 14 офицеров, еще один — сбежал, его объявили в международный розыск.
Согласно версии следствия, в 2017-2018 годах 15 подозреваемых получили взятки в размере 42 млн руб.
Уточняется, что взятки они брали от перевозчиков "паленого" алкоголя, чьи фуры в обмен на деньги они не останавливали.
Им вменяют обвинение по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Получение взятки организованной группы в особо крупном размере".
Причем некоторые из задержанных признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ.
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Криминал , Происшествия , Светлана Петренко , Владимир Путин , СКР , ГИБДД , Кабардино-Балкарская Республика
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