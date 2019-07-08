ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ

По ее словам, под стражей находятся 14 офицеров, еще один — сбежал, его объявили в международный розыск.

Согласно версии следствия, в 2017-2018 годах 15 подозреваемых получили взятки в размере 42 млн руб.

Уточняется, что взятки они брали от перевозчиков "паленого" алкоголя, чьи фуры в обмен на деньги они не останавливали.

Им вменяют обвинение по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Получение взятки организованной группы в особо крупном размере".

Причем некоторые из задержанных признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.