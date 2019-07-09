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В Baring Vostok прокомментировали продление ареста Владимирову и Дельпалю 

РИА Новости + ещё 48 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Baring Vostok считает необоснованными решения суда продлить арест гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову и топ-менеджеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю, заявили РИА Новости в фонде.
Басманный суд Москвы ранее во вторник продлил до середины октября заключение под стражей Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Утром в этот же день суд продлил срок содержания под стражей Владимирову, а накануне — срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви и экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву.
"Мы считаем необоснованным сегодняшнее решение Басманного суда продлить арест Максима Владимирова и Филиппа Дельпаля", — говорится в сообщении Baring Vostok.
"Вчера в суде Майкл Калви подробно изложил детали сделки, которая является основным предметом судебного разбирательства. Реальная причина возбуждения уголовного дела — захват контроля в банке любыми доступными методами — становятся понятна всё большему количеству людей. Мы уверены, что справедливость восторжествует, и мы не остановимся, пока не достигнем этого", — также заявили в фонде.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Помимо всех вышеперечисленных людей, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и партнер в области медиа Ваган Абгарян.
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Криминал , Другое , Происшествия , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Иван Зюзин , Алексей Кордичев , СКР , РИА Новости , Москва
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