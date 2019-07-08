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Суд продлил домашний арест Калви 

Газета.Ru + ещё 31 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, передает корреспондент RNS из зала суда.
«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению… Суд постановил продлить домашний арест на 2 месяца 29 суток, до 13 октября 2019 года», — постановил судья Артур Карпов.
Ранее Следственный комитет РФ ходатайствовал о продлении домашнего ареста Майклу Калви на три месяца.
13 февраля СК России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.
15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.9 апреля суд продлил до 14 июля арест фигуранту дела Baring Vostok Филиппу Дельпалю, 10 апреля — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. 11 апреля Басманный суд Москвы перевёл Майкла Калви под домашний арест сроком до 13 апреля, а затем продлил его до 14 июля.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Артур Карпов , Майкл Калви , СКР , Москва
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