Суд продлил домашний арест Калви

Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению… Суд постановил продлить домашний арест на 2 месяца 29 суток, до 13 октября 2019 года», — постановил судья Артур Карпов.

Ранее Следственный комитет РФ ходатайствовал о продлении домашнего ареста Майклу Калви на три месяца.

13 февраля СК России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.