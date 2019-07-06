Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам источника, им является майор Управления "К" Александр Карелин . Он был не только участником, но и вдохновителем налета. Его задержание произошло во дворе главного здания на Лубянке около бюста основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому . В настоящее время он находится под домашним арестом.

Уточняется, что в отношении еще десяти офицеров, относящихся в центральном аппарату ФСБ, проводится проверка. В их число входят сотрудники наружного наблюдения, оперативники и бойцы спецназа.

Ранее сообщалось, что шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве.