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Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам источника, им является майор Управления "К" Александр Карелин. Он был не только участником, но и вдохновителем налета. Его задержание произошло во дворе главного здания на Лубянке около бюста основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Уточняется, что в отношении еще десяти офицеров, относящихся в центральном аппарату ФСБ, проводится проверка. В их число входят сотрудники наружного наблюдения, оперативники и бойцы спецназа.
Ранее сообщалось, что шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве.
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Комментарии3
Криминал , Григорий Березкин , Александр Карелин , Феликс Дзержинский , ФСБ
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