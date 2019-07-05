Дружба с таксистом стоила россиянину квартиры

Житель Владимира Юрий Курин стал жертвой жилищных мошенников и оказался на улице. Об этом сообщает региональная телекомпания «Губерния».

Курин пригласил в гости на свой день рождения таксиста, которого считал другом. По словам потерпевшего, таксист неоднократно подвозил его с работы и на работу, при этом никогда не брал за это денег.

Праздник закончился провалом в памяти, после которого Курин очнулся в незнакомом деревенском доме.

«Просто ударили по голове, что ли. Проснулся уже в деревне. Ни документов, ничего нет», — рассказал каналу мужчина.

Курин около полугода провел в деревне, зарабатывая на жизнь помощью соседям по хозяйству. Затем он вернулся в город и попытался попасть в свою квартиру, но ему открыли незнакомые люди. Мужчина обратился в полицию и нашел юриста, который помогает разобраться в ситуации.

В квартире Курина сейчас проживает пожилая женщина, до этого, как выяснил адвокат, жилплощадь сменила еще двух владельцев, первым из которых стал уроженец Таджикистана.

Схемой, при которой одиноких владельцев жилья вывозят в деревню и держат там в плену, активно пользуются преступные группировки. Так, в 2018 году СМИ сообщали об одной из таких группировок — ее участники вывозили квартирных хозяев, преимущественно одиноких стариков и социально неблагополучных граждан, во Владимирскую область. Там пленников избивали и спаивали, а одну из жертв, 74-летнюю пенсионерку, выдали замуж за родственника одного из участников группировки.