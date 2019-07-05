Что известно о задержанном помощнике полпреда президента 

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева в рамках уголовного дела о госизмене, сообщает ТАСС.
Воробьев был задержан 4 июля по делу о государственной измене. Подробности дела не оглашаются в связи с присвоением ему грифа «секретно».
В размещенной на сайте полпредства биографии указано, что Воробьев родился 30 апреля 1980 года, в 2004 году окончил с отличием Московский психолого-социальный институт по специальности «Правоведение».
В период с 2010 по 2017 годы Воробьев работал в правительстве Калининградской области «на руководящих должностях». В 2017 году стал федеральным инспектором по республике Карелия, в январе 2018 года стал руководителем аппарата помощника президента Николая Цуканова, в июле 2018 года, после назначения Цуканова на пост полпреда в УрФО, стал помощником постпреда.