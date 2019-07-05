Что известно о задержанном помощнике полпреда президента

Воробьев был задержан 4 июля по делу о государственной измене. Подробности дела не оглашаются в связи с присвоением ему грифа «секретно».

В размещенной на сайте полпредства биографии указано, что Воробьев родился 30 апреля 1980 года, в 2004 году окончил с отличием Московский психолого-социальный институт по специальности «Правоведение».