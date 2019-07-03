Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Споили, отравили и переписали на себя квартиру». Москвички расследуют загадочную смерть родственника 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости Украина
В Москве — очередная выходка «черных риелторов» — довольно дерзкая и, как уверены родственники бывшего хозяина «трешки» в Отрадном, закончившаяся убийством. Схема — не новая. К одинокому мужчине втерлись в доверие, пристрастили к алкоголю и забрали недвижимость. А потом решили поскорее освободить квадратные метры.
Чтобы попасть в квартиру своего дяди, Эмилия с Оксаной снова вынуждены высверливать замок. Скорее всего, неизвестные поменяют личинку, как только сестры уедут. Половиной трехкомнатной квартиры их умершего родственника, по документам, теперь владеет некий Эльхан Гусейнов.
«Нам очень страшно, я боюсь за свою семью, детей. Мы не знаем, чего ожидать от этого человека», — сказала Эмилия.
Странности начались за месяц до смерти дяди, вспоминают сестры. Сначала мужчина пожаловался, что потерял все документы, потом в гости к нему стали захаживать неизвестные. Бывший владелец квадратных метров начал много выпивать. Спиртное щедро привозили новые знакомые.
«8 мая привезли бутылку пива ему. Он выпил половину, возле подъезда и начал задыхаться. Зрачки расширились, дышать не может, плохо стало», — рассказала Оксана.
Спустя пару дней после этой бутылки пива, мужчину увезут в морг. Пока родственники будут требовать расследования скоропостижной смерти, новый обладатель половины жилплощади — Эльхан Гусейнов — выпишет умершего, предоставив его пропавший до этого паспорт. Покойный хозяин квартиры, будто что-то чувствовал.
«Вот здесь за фотографией, смотрите, спрятал ксерокопию своего паспорта. Мы случайно недавно нашли, уголок белый смотрим, торчит», — рассказали девушки.
Более того, Гусейнов по подложным документам пытался забрать тело их дяди из морга, очевидно для кремации — не вышло. Сейчас Оксана и Эмилия ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.
«Самого Гусейнова никто еще не видел, никто его разумеется не опрашивал», — отметила Оксана.
Отыскать Эльхана Гасанова нам так и не удалось. Еще одну квартиру, где он прописан, мужчина сдает, его там не видели уже давно. Кстати, ищут Гасанова и следователи — у них есть к нему вопросы.
Сестры хотят доказать — их родственника убили. О том, что будет, когда новый хозяин половины их квартиры решит заявить права на собственность, они боятся даже думать.
360tv.ru: последние новости
Житель Красноярска открыл огонь из ружья по шумной компании Главная поддержка в неволе. Почему нехватка священников в СИЗО – большая проблема Неизвестные открыли стрельбу на фуд‐корте ТЦ в Калифорнии
Комментарии4
Криминал , Происшествия , Эльхан Гасанов , Москва , Отрадное
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бритни Спирс призналась в страшных болезнях2
За МКАД заметили признаки появления гетто4
Трамп показал новые ржавые танки1
Родители насиловали собственную дочь4
Что случилось с Facebook, Instagram и WhatsApp2
Видео
02:13
Пока вы не уснули: почему погибли Герои России
В мире
01:40
«Странное требование»: что Европа хочет от России
Политика Статьи
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
01:01
Гигантский смерч разрушил город в Китае
Катастрофы Погода
00:28
«Все бандиты заезжают на перрон»
Шоу-бизнес
13:39
Россия «катастрофически теряет» россиян
Общество Статьи
01:17
«Путин не ценит слабость»
В мире Политика
02:13
Появились фотографии погибших подводников
Происшествия
00:15
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками
Происшествия Армия
00:27
В Донбассе обнаружены британские БТР
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть