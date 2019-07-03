«Споили, отравили и переписали на себя квартиру». Москвички расследуют загадочную смерть родственника

Москве — очередная выходка «черных риелторов» — довольно дерзкая и, как уверены родственники бывшего хозяина «трешки» в Отрадном , закончившаяся убийством. Схема — не новая. К одинокому мужчине втерлись в доверие, пристрастили к алкоголю и забрали недвижимость. А потом решили поскорее освободить квадратные метры.

Чтобы попасть в квартиру своего дяди, Эмилия с Оксаной снова вынуждены высверливать замок. Скорее всего, неизвестные поменяют личинку, как только сестры уедут. Половиной трехкомнатной квартиры их умершего родственника, по документам, теперь владеет некий Эльхан Гусейнов.

«Нам очень страшно, я боюсь за свою семью, детей. Мы не знаем, чего ожидать от этого человека», — сказала Эмилия.

Странности начались за месяц до смерти дяди, вспоминают сестры. Сначала мужчина пожаловался, что потерял все документы, потом в гости к нему стали захаживать неизвестные. Бывший владелец квадратных метров начал много выпивать. Спиртное щедро привозили новые знакомые.

«8 мая привезли бутылку пива ему. Он выпил половину, возле подъезда и начал задыхаться. Зрачки расширились, дышать не может, плохо стало», — рассказала Оксана.

Спустя пару дней после этой бутылки пива, мужчину увезут в морг. Пока родственники будут требовать расследования скоропостижной смерти, новый обладатель половины жилплощади — Эльхан Гусейнов — выпишет умершего, предоставив его пропавший до этого паспорт. Покойный хозяин квартиры, будто что-то чувствовал.

«Вот здесь за фотографией, смотрите, спрятал ксерокопию своего паспорта. Мы случайно недавно нашли, уголок белый смотрим, торчит», — рассказали девушки.

Более того, Гусейнов по подложным документам пытался забрать тело их дяди из морга, очевидно для кремации — не вышло. Сейчас Оксана и Эмилия ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

«Самого Гусейнова никто еще не видел, никто его разумеется не опрашивал», — отметила Оксана.

Отыскать Эльхана Гасанова нам так и не удалось. Еще одну квартиру, где он прописан, мужчина сдает, его там не видели уже давно. Кстати, ищут Гасанова и следователи — у них есть к нему вопросы.

Сестры хотят доказать — их родственника убили. О том, что будет, когда новый хозяин половины их квартиры решит заявить права на собственность, они боятся даже думать.