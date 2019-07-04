Окно в новую жизнь: кассир столичного обменника похитила 41 миллион рублей и сбежала

Елисеевский переулок, обменный пункт. Столичный предприниматель захотел обменять на доллары 41 млн рублей. Мужчина подготовился: приехал в обменник с инкассаторами. Но к тому, что было дальше, бизнесмен явно готов не был.

Кассир взяла деньги, пересчитала, положила в кассу и, заявив, что прямо сейчас столько долларов у нее нет, попросила визитеров подождать снаружи, пока валюту привезут. Потерпевший ждал два часа, затем попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри.

Тогда он обошел здание и обнаружил, что окно во двор открыто, а в помещении никого нет. Теперь эксперты спорят о том, было ли преступление продуманным или женщина просто поддалась порыву. Адвокат Андрей Гривцов предполагает, что действия преступницы были заранее спланированными, при этом убежать она могла далеко:

«Скорее, эта ситуация похожа на что-то продуманное, потому что надо же как-то подготовить себе пути отхода, я не думаю, что это какая-то спонтанная история. Что касается того, чтобы скрываться, то скрываться у нас можно достаточно долго, потому что федеральный розыск — это вещь достаточно формальная. Как правило, это работает так: если человека останавливают для проверки документов, то, соответственно, останавливают; если же нет, то он может долго спокойно ходить под своим именем, по своему паспорту. Кроме того, сумма такая, что можно, наверное, сменить юрисдикцию и куда-то уехать».

С другой стороны, 41 млн рублей в пятитысячных купюрах — это меньше 8,5 килограмма, убежать с такой ношей нетрудно. Тем более что теперь она вроде как своя и точно не тянет. Вот миллионы, а вот окно буквально в новую жизнь. Могла и не устоять.

Но похищенные миллионы — это не только восемь с лишним килограммов денег, но еще и до десяти лет тюрьмы. Дело, кстати, возбуждено по статье «мошенничество». Почему — объясняет адвокат Сурен Аванесян

«Могу только предполагать, что, скорее всего, в результате пройденной проверки службы безопасности банка было обнаружено хищение денежных средств, совершенное посредством злоупотребления доверием, а это именно охватывается составом ст. 159 ч. 4, особо крупный размер. Если имел место какой-то предварительный сговор группы лиц, то это тоже будет соответствующий квалифицирующий признак».

В этом деле это действительно один из самых интересных вопросов — имел ли место предварительный сговор с кем-то конкретным или лишь с собственной совестью? В последнем случае дама разобралась с вопросом довольно быстро.