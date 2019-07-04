Обвиняемого в убийстве спецназовца объявили в розыск

По словам Рубена Киракосяна, основной фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкинв в ходе драки утверждает, что защищался сам и защищал своих друзей. Следствие объявило Оганеса Айрапетяна в международный розыск, пишет ТАСС.

«Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного Оганеса Айрапетяна. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве», — заявил агентству адвокат.

По словам адвоката, его подзащитный считает, что защищался и пытался защитить своих родственников и друзей и перед тем, как нанес Белянкину смертельный удар, "получил пулевые ранения в ногу и шею из пистолета спецназовца".

«Применение ножа — не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация. Оганес воздерживается от явки в связи с тем, что ранее сталкивался с системой, поэтому не верит в объективность следствия», — рассказал Киракосян.

Адвокат уточнил, что не знает, где именно находится его подзащитный и добавил, что тот готов явиться с повинной к следователям. При этом, по словам Киракосяна, «существенным условием явки» его подзащитного на допрос будет «освобождение братьев и иных лиц из СИЗО , арестованных ранее этому по делу».