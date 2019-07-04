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Обвиняемого в убийстве спецназовца объявили в розыск 

Рамблер + ещё 15 52 минуты назад
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
По словам Рубена Киракосяна, основной фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкинв в ходе драки утверждает, что защищался сам и защищал своих друзей. Следствие объявило Оганеса Айрапетяна в международный розыск, пишет ТАСС.
«Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного Оганеса Айрапетяна. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве», — заявил агентству адвокат.
По словам адвоката, его подзащитный считает, что защищался и пытался защитить своих родственников и друзей и перед тем, как нанес Белянкину смертельный удар, "получил пулевые ранения в ногу и шею из пистолета спецназовца".
«Применение ножа — не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация. Оганес воздерживается от явки в связи с тем, что ранее сталкивался с системой, поэтому не верит в объективность следствия», — рассказал Киракосян.
Адвокат уточнил, что не знает, где именно находится его подзащитный и добавил, что тот готов явиться с повинной к следователям. При этом, по словам Киракосяна, «существенным условием явки» его подзащитного на допрос будет «освобождение братьев и иных лиц из СИЗО, арестованных ранее этому по делу».
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, Никита Белянкин 3 июня в подмосковном Красногорске попытался разнять драку у бара, но его повалили на землю и ударили ножом. Нападавшие скрылись с места преступления, однако позднее силовики задержали девять человек по этому делу. Все они заключены под стражу.
Комментарии2
Криминал , Драка , ГРУ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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