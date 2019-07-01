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В Самаре работников банка будут судить за хищение средств почти 2,9 тыс. вкладчиков 

Банки.ру + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Самарской области перед судом предстанут работники банка, обвиняемые в хищении денежных средств вкладчиков. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД.
Ведомство информирует о завершении предварительного расследования уголовных дел в отношении 14 участников организованной группы, обвиняемых по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»).
Установлено, что директор и сотрудники кредитной организации совершили хищение денежных средств более чем 2,8 тыс. вкладчиков. Используя фиктивные финансовые документы и две автоматизированные банковские системы, злоумышленники в течение нескольких месяцев похитили из кассы свыще 1,7 млрд рублей наличными и распорядились ими по своему усмотрению.
В настоящее время органом предварительного расследования предъявлено обвинение 14 гражданам. Четверо из них объявлены в розыск.
По ходатайству следователя судом в отношении шестерых участников группы, в том числе заочно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще четверым — в виде залога. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе следственных действий обвиняемые показали место и сообщили обстоятельства уничтожения системных блоков, на которых была установлена программа для хищения денег. В дальнейшем компьютерная техника была изъята с помощью водолазов со дна одного из водоемов, расположенных в Самаре.
По делу допрошено более 3 тыс. свидетелей, проведено 34 обыска и 576 судебных экспертиз, в том числе 558 почерковедческих и 14 компьютерно-технических. Уголовное дело насчитывает порядка 470 томов.
«В целях обеспечения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 363 млн рублей», — говорится в релизе МВД.
«Сотрудниками органов внутренних дел совместно со страховой организацией разработан алгоритм получения вкладчиками банка необходимых документов для возврата денежных средств. В настоящее время выплаты получили 2 872 клиента кредитной организации на сумму более 1,5 млрд рублей», — указывают правоохранители.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Название банка в сообщении МВД не указано; по данным местных СМИ, речь идет о банке «Волга-Кредит».
Напомним, «Волга-Кредит» был лишен лицензии 30 декабря 2014 года и признан банкротом 18 февраля 2015-го. После начала выплаты страховки в Агентство по страхованию вкладов и правоохранительные органы стали поступать заявления от клиентов банка, не согласных с размером возмещения либо отсутствующих в реестре. ЦБ сообщал, что данные об остатках на счетах вкладчиков расходятся с бухгалтерским учетом на 1,5 млрд рублей. По данным главы АСВ Юрия Исаева, около 2,8 тыс. вкладчиков «Волга-Кредита» не были отражены на балансе, размер страховой ответственности агентства по ним оценивался в 2 млрд рублей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Агентство по страхованию вкладов , МВД , КБ "Волга-Кредит" , Центральный банк России , Самара , Самарская Область
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