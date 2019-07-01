Российские полицейские избили подростка и хвастались его фотографиями

Расследование ведется по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ОМВД по Колпинскому району.

По словам Чикова, мать 17-летнего подростка рассказала правозащитникам, что 28 мая в магазине «Семья» ее сына заподозрили в краже, задержали и доставили в отдел полиции. Там, по словам женщины, полицейские два часа избивали потерпевшего и угрожали изнасиловать резиновой дубинкой.

Они снимали пытки на видео и позже пересылали фото своим коллегам в мессенджере.