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Российские полицейские избили подростка и хвастались его фотографиями 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: телеграм-канал «Павел Чиков - глава Агоры»/ Lenta.ru
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции в районе Колпино. Об этом в понедельник, 1 июля, в своем Telegram-канале рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Расследование ведется по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ОМВД по Колпинскому району.
По словам Чикова, мать 17-летнего подростка рассказала правозащитникам, что 28 мая в магазине «Семья» ее сына заподозрили в краже, задержали и доставили в отдел полиции. Там, по словам женщины, полицейские два часа избивали потерпевшего и угрожали изнасиловать резиновой дубинкой.
Они снимали пытки на видео и позже пересылали фото своим коллегам в мессенджере.
Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, а также множественные ссадины и гематомы. В региональном управлении МВД опровергли причастность полицейских к пыткам подростка. Там заявили, что его избили охранники магазина. В отношении них полиция возбудила уголовное дело, отмечает «Новая газета».
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Павел Чиков , МВД , Колпино , Санкт-Петербург
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