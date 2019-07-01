Нашинковал в бочку: как россиянин годами скрывал убийство брата

29-летний житель Сургута обвиняется в убийстве старшего брата, тело которого он спрятал в бочку. По версии следствия, подозреваемый зарезал родственника в ходе ссоры, а его труп поместил на балкон, где он пролежал всю зиму. С приходом весны он расчленил тело, сложил в бочку и вывез в лес. Преступление было совершено еще в 2016 году, однако расследовать его начали лишь в июне — после того, как в лесу случайно обнаружили останки погибшего. Житель Ханты-Мансийского автономного округа обвиняется в убийстве родного брата, тело которого он, по версии следствия, расчленил, после чего сложил в бочку, сообщили в пресс-службу управления МВД по Сургуту.

Преступление начали расследовать летом этого года после того, как житель Сургута во время прогулки с собакой в лесу в районе дачного кооператива случайно обнаружил пластиковую бочку, в которой хранились человеческие останки. Мужчина сообщил о находке в полицию. Экспертам-криминалистам удалось снять отпечатки с двух сохранившихся пальцев погибшего. В полицейских базах данных хранилась информация о жертве, которой оказался ранее судимый, безработный 42-летний мужчина.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина погиб в 2016 году, однако никто так и не заявил в правоохранительные органы о его исчезновении. По подозрению в совершении преступления сургутские полицейские вскоре задержали 29-летнего родного брата убитого.

Как установило следствие, в конце 2016 года мужчины вместе распивали алкоголь и между ними возник конфликт. В ходе ссоры младший брат сначала несколько раз ударил старшего топором, а затем добил его ножом. Затем мужчина вынес труп на балкон и хранил его там около четырех месяцев. С приходом весны он расчленил тело убитого, сложил в пластиковую бочку и вывез в лес.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему предъявлены обвинения и грозит до 15 лет лишения свободы.

В окружном Следственном управлении СК РФ уточнили, что между братьями сложились неприязненные отношения. Незадолго до трагедии погибший потерял работу и переехал к младшему брату, которого постоянно избивал. Кроме того, он вел аморальный образ жизни и злоупотреблял спиртным.

26 июня в Мордовии осудили 59-летнего жителя города Рузаевка, признав его виновным в убийстве своего 49-летнего приятеля. В региональном управлении СК РФ сообщили, что в ноябре прошлого года мужчины распивали спиртное в квартире осужденного. Они поссорились из-за бытового вопроса, и хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом в грудную клетку.

«После этого не подающего признаков жизни мужчину он сбросил в подвальное помещение, которое задолго до произошедшего самостоятельно вырыл у себя под кухней в квартире, расположенной на первом этаже», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

Вскоре в полицию обратилась супруга погибшего с заявлением о его исчезновении. Было возбуждено уголовное дело. Выйти на след подозреваемого удалось в марте текущего года.

Во время осмотра места происшествия следователи и криминалисты обнаружили объекты, в том числе биологического происхождения, которые стали доказательствами в деле об убийстве. Суд приговорил подозреваемого к 10 годам колонии строгого режима

В начале июня СМИ сообщили о страшном преступлении в Казани, где 42-летняя женщина зарезала своего возлюбленного, а затем неделю спала с ним в одной постели. Как сообщали в региональном управлении СК РФ, убийство произошло в конце мая. Мужчина жил в своей квартире, однако периодически оставался ночевать у подозреваемой. Сожители регулярно выпивали вместе, затем бурно выясняли отношения, ссорились и ложились спать. Утром мужчина обычно уходил домой.

Однако 21 мая очередная ссора закончилась трагедией — хозяйка квартиры ударила мужчину ножом в шею так сильно, что сломала ему позвонки — тот умер мгновенно. Неизвестно, смогла ли женщина до конца осознать, что сделала, однако сразу после убийства она уложила тело мужчины в кровать и в течение недели как ни в чем не бывало спала рядом с ним. При этом, установило следствие, все эти дни она продолжала распивать спиртное. Через пять дней после убийства женщина пришла в квартиру покойного и похитила оттуда ноутбук, документы и банковские карты, с которых успела потратить все деньги.

Когда в квартире стало нечем дышать из-за запаха разложения, женщина завернула труп в занавески, которые она принесла из квартиры убитого, и спрятала его в подвале своего дома.

Тем временем родственники жертвы заявили в полицию о его пропаже. Через 11 дней после исчезновения мужчины правоохранители обнаружили его тело в подвале дома. Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»». Задержанная уже дала признательные показания.