Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази

Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка с таблетками в количестве более 4,5 тысячи штук. Вес партии составил 2,5 килограмма.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Республики Адыгея. Он рассказал, что информацию о местоположении «закладки» ему прислали на мобильный телефон неизвестные.