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Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
В ходе обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка с таблетками в количестве более 4,5 тысячи штук. Вес партии составил 2,5 килограмма.
Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Республики Адыгея. Он рассказал, что информацию о местоположении «закладки» ему прислали на мобильный телефон неизвестные.
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