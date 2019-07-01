В 90-е годы Санкт-Петербург был царством преступности: тысячи людей стали жертвами заказных убийств (Helsingin Sanomat, Финляндия)

Helsingin Sanomat писатель В 1990-е годы в «бандитском Петербурге » погибли около шести тысяч человек — такую цифру назвал в беседе с корреспондентом финской газетыписатель Андрей Константинов . Он наблюдает за развитием преступного мира в своем родном городе около 30 лет, и по его романам снят знаменитый сериал «Бандитский Петербург». Организованная преступность не исчезла из Санкт-Петербурга, говорит писатель.

В хаосе 1990-х годов многие молодые жители Санкт-Петербурга стали бандитами, хотя они должны были стать врачами или чиновниками.

«Совершенно обычные люди вдруг становились преступниками, потому что не видели другой возможности заработать», — говорит писатель и руководитель медиахолдинга «АЖУР» (Агентство журналистских расследований) Андрей Константинов.

Мы беседуем в офисе в центре Санкт-Петербурга.

Он написал книгу «Бандитский Петербург» о криминальном мире родного города объемом больше 700 страниц. Эта работа охватывает всю историю преступности города, но наибольшее внимание уделяется 1990-м годам.

Это было необычное и страшное десятилетие, о котором все еще часто вспоминают в России . Советский Союз распался, рухнула экономика страны, государственная собственность была поделена заново. Из-за хаоса начала активно развиваться организованная преступность.

Первое издание «Бандитского Петербурга» было опубликовано больше 20 лет назад. Осенью 2019 года выйдет обновленное издание. Организованная преступность не исчезла из Санкт-Петербурга.

Ливии. Константинов наблюдает за развитием преступного мира в своем родном городе с 1991 года. Тогда ему было 28 лет, он был специалистом по Ближнему Востоку, увлекался дзюдо. На тот момент Константинов уже несколько лет работал переводчиком арабского языка при Министерстве обороны СССР в командировках в Йемене

По возвращении в Ленинград нужно было найти другую работу. Константинов видел, как его приятели по дзюдо и армии становились участниками преступной деятельности. Его тоже заинтересовала организованная преступность.

Константинов говорит, что отказался от «мутных» предложений милиции, государственной службы безопасности и преступных группировок. Он решил стать первым журналистом, освещающим преступления в еженедельной молодежной газете «Смена».

Новая тема оказалась плодотворной. В начале 1990-х организованная преступность была одной из крупнейших проблем страны, но в СМИ о ней ничего не говорили.

«В советское время журналистика освещала преступность очень скудно. Считалось, что в социалистической стране преступности быть не может, как и преступников, и уж тем более — организованной преступности», — говорит Константинов.

К концу десятилетия у Санкт-Петербурга была репутация самого преступного города России. Преступники устанавливали свои порядки, потому что государство было слабым, царило безвластие.

Горожане беспомощно наблюдали за деятельностью преступных организаций.

«Бандиты терроризировали обычных людей. Они нападали на мужчин, приставали к женщинам, могли угнать машину и отправиться на ней в сауну. На такие выходки милиция не обращала внимания».

Преступники открыто выясняли отношения при помощи автоматов, бомб и ручных гранат. Заказные убийства бизнесменов и политиков были повседневностью.

В начале 2000-х годов финская газета «Хельсингин Саномат» (Helsingin Sanomat) сообщила, что в самый мрачный год — 1996 — жертвами заказных убийств в России стали 580 человек.

Одним из преступлений, которое сильно потрясло петербуржцев, стало убийство депутата-либерала Галины Старовойтовой в подъезде ее дома в ноябре 1998 года.

В столкновениях погибали и случайные люди. Точной статистики количества погибших нет. В любом случае, цифра настолько велика, что Константинов сравнивает этот период с войной.

«По моим подсчетам, за одно десятилетие в одном только Санкт-Петербурге было убито пять — шесть тысяч человек».

В Санкт-Петербурге действовали две преступные организации с особенно плохой репутацией и особо склонные к насилию: тамбовская «мафия» и малышевская «мафия». Конкурирующие друг с другом группировки контролировали местный бизнес.

Владимир Барсуков (Кумарин), глава тамбовской «мафии», уже будучи в тюремном заключении, весной 2019 года получил в суде Санкт-Петербурга новый приговор за участие в деятельности организованной преступной группировки. На практике это означает для него пожизненный срок.

Группировка, возглавляемая Барсуковым, работала, в том числе, в лесной промышленности и на рынке энергоресурсов. Кроме того, она контролировала различные «предприятия, оказывающие услуги по обеспечению безопасности».

Например, финская нефтеперерабатывающая компания «Несте» (Neste) столкнулась в Санкт-Петербурге со сложностями, когда приобрела охранные услуги у компании, контролируемой преступниками.

Оплата «крыши» была для бизнес-компаний 1990-х годов обычным делом. По словам Константинова, все иностранцы, работавшие в Санкт-Петербурге, были вынуждены сотрудничать с преступниками.

«Финны платили тамбовской группировке. У них было монопольное право на финнов».

Сейчас финские предприятия оспаривают свою причастность к каким бы то ни было коррупционным скандалам в России. Константинов отметил, что несколько десятилетий назад иностранные предприятия работали в российской бизнес-сфере на грани несоблюдения законов.

«Иностранцы приехали в Россию с западной моралью. С наступлением первой российской зимы они заметили, что получают значительно больше денег, если придерживаются местных «диких" законов. И вдруг мораль перестала быть для них самым важным».

Жителям Санкт-Петербурга больше не нужно бояться пуль, но с организованной преступностью они сталкиваются ежедневно. Преступные организации просто сменили форму деятельности.

«Преступные группировки производят огромное количество подделок. Их можно найти в каждом нашем магазине», — говорит Константинов.

Поддельная вода, поддельный сахар, поддельная косметика, поддельное мясо — что угодно. По словам Константинова, подпольная промышленность причиняет больше вреда экономике, чем здоровью граждан.

«Это главная сфера деятельности современной преступности в нашем городе. Прибыли больше, чем от торговли наркотиками».

Кто?

Андрей Константинов

Петербургский писатель и руководитель медиаконцерна «АЖУР», в который, в том числе, входит газета «Фонтанка».

Автор десятков книг о преступности, в том числе художественных.

По его романам был снят криминальный сериал «Бандитский Петербург», который шел по российскому телевидению в 2000-е годы.

Книга-исследование «Бандитский Петербург» впервые вышла в 1996 году.

Новое издание книги, которое выйдет осенью 2019 года, будет охватывать преступную историю Санкт-Петербурга вплоть до 2018 года.