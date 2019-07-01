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16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 4 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Дом был арендован спортсменом для проведения вечеринки. На следующий день молодого спортсмена не смогли разбудить, на месте было много пустых бутылок из-под алкоголя.
Молодые люди отрицают, что кто-либо принимал запрещенные средства. В качестве предварительной причины смерти называется отравление. Следов насилия на теле теннисиста не обнаружено.
Ранее представитель Кадырова озвучил новые данные об убийстве спортивного инструктора.
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Криминал , Происшествия , Московская область
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