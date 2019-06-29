Мужчина открыл стрельбу в ТЦ Новосибирска

Молодой человек убил соперника на почве ревности в одном из кафе и застрелился.

Злоумышленник застрелил из карабина молодого человека в одном из кафе в Новосибирске , сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД

Преступление было совершено в Советском районе города предположительно на почве ревности. Жертвой убийцы оказался молодой человек сотрудницы заведения.

На место трагедии оперативно прибыли полицейские. Все посетители и персонал кафе были эвакуированы. Стражи порядка пытались уговорить стрелка сложить оружие и сдаться, однако он отказался им подчиняться и свел счеты с жизнью.

На месте ЧП продолжают работать правоохранители, обстоятельства трагедии выясняются.