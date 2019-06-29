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Мужчина открыл стрельбу в ТЦ Новосибирска 

ТК «Звезда» + ещё 11 22 минуты назад
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Молодой человек убил соперника на почве ревности в одном из кафе и застрелился.
Злоумышленник застрелил из карабина молодого человека в одном из кафе в Новосибирске, сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.
Преступление было совершено в Советском районе города предположительно на почве ревности. Жертвой убийцы оказался молодой человек сотрудницы заведения.
На место трагедии оперативно прибыли полицейские. Все посетители и персонал кафе были эвакуированы. Стражи порядка пытались уговорить стрелка сложить оружие и сдаться, однако он отказался им подчиняться и свел счеты с жизнью.
На месте ЧП продолжают работать правоохранители, обстоятельства трагедии выясняются.
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Криминал , Происшествия , МВД , Новосибирск
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