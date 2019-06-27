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Вор 5 раз за неделю ограбил один и тот же магазин 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
В днепровской области задержан 37-летний житель Никополя, который за неделю ограбил один и тот же магазин 5 раз. Об этом сообщает "Страна.ua".
Вор попался, когда пытался в очередной раз вынести товар из торгового зала. Администратор магазина, заметив нехватку акустической колонки, одежды и белья, и вызвал полицию. Позднее, просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские вычислили злоумышленника.
Мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар и затем незаметно для охраны покидал магазин. Этой схемой ограбления он пользовался в течении недели.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы по статье "кража".
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Криминал , Происшествия , Никополь
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