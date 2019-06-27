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Арашуков назвал СИЗО «Лефортово» концлагерем 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор Рауф Арашуков пожаловался на психологические «пытки и мучения» следственного изолятора «Лефортово», где он сейчас находится. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Зачем меня сажать в ту тюрьму, где происходят — по-другому их не назовешь — мучения и пытки чисто психологические. С какими-то террористами, с какими-то изменниками родины. Я все понимаю, но есть в Москве другие СИЗО, куда меня можно поместить», — посетовал Арашуков.
По словам осужденного, он не может больше выдерживать условия пребывания в СИЗО.
«Невозможно уже это содержание в СИЗО «Лефортово». Это не СИЗО, а концлагерь настоящий», — заключил бывший сенатор.
Арашуков обратился к суду с просьбой перевести его на домашний арест.
Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
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Криминал , Происшествия , СИЗО "Лефортово" , Совет Федерации , ФСИН
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