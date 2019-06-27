Арашуков назвал СИЗО «Лефортово» концлагерем

Бывший сенатор Рауф Арашуков пожаловался на психологические «пытки и мучения» следственного изолятора «Лефортово» , где он сейчас находится. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Зачем меня сажать в ту тюрьму, где происходят — по-другому их не назовешь — мучения и пытки чисто психологические. С какими-то террористами, с какими-то изменниками родины. Я все понимаю, но есть в Москве другие СИЗО, куда меня можно поместить», — посетовал Арашуков.

По словам осужденного, он не может больше выдерживать условия пребывания в СИЗО.

«Невозможно уже это содержание в СИЗО «Лефортово». Это не СИЗО, а концлагерь настоящий», — заключил бывший сенатор.

Арашуков обратился к суду с просьбой перевести его на домашний арест.