Бывшего российского сенатора обвинили в убийстве из-за плевка

О показаниях Дерева поведал Басманному суду Москвы сам Арашуков, в отношении которого рассматривается вопрос о продлении срока ареста.

«11 июня 2019 года была проведена очная ставка между мной и Деревым, который выдвинул совершенно фантастические мотивы убийства Жукова. Он сказал, что я якобы признался ему, что заказал убийство Жукова, потому что он, прошу обратить внимание, плюнул в мой портрет», — сказал Арашуков.

22 мая сообщалось, что Совфед лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора в связи с несвоевременным предоставлением декларации о доходах. Решение было принято единогласно 153 сенаторами.

Арашукова задержали 30 января во время заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в участии в организованном преступном сообществе его отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз»

Бывший сенатор отрицает вменяемые ему преступления и настаивает на заказном характере уголовного дела.