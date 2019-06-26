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Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Уссурийский районный суд Приморского края назначил 2 года лишения свободы условно и штраф Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК), которое строило космодром Восточный.
По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив тем самым более 288 миллионов рублей. Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей. Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".
"Суд назначил Гребневу 2 года условно и штраф в 200 тысяч рублей", — сказал РИА Новости представитель суда. Он уточнил, что приговор вынесен по статье "Растрата".
Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке "Восточного" 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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Комментарии
Криминал , Сергей Юдин , Игорь Нестеренко , ФСИН , РИА Новости , Приморский Край
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