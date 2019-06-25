Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

"При посещении СИЗО "Лефортово" Захарченко пожаловался, что два месяца не может подстричься", — сказал Мельников.

По его словам, аналогичные жалобы поступили и от других арестантов, но Захарченко дольше всех не может подстричься, при этом в других столичных изоляторах такой проблемы нет.

"Члены ОНК предложили в качестве гуманитарной помощи передать в "Лефортово" машинки, в СИЗО сообщили, что в них не нуждаются, так как руководством изолятора проводится процедура закупки шести машинок, однако этот процесс очень долгий", — сказал Мельников.

В СИЗО в качестве выхода из ситуации предложили вариант, которым пользуются некоторые женщины-заключенные, — вызывать к арестантам парикмахеров, однако, пояснил Мельников, подобные ходатайства могут рассматриваться месяц и у следователя нет обязанности их принимать.

Захарченко также пожаловался, что больше месяца не может попасть к стоматологу, также попросил помочь ему пройти УЗИ в связи с плохим самочувствием.

Пресненский суд Москвы 10 июня оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, и приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив бывшего оперативника звания полковника и оштрафовав его на 118 миллионов рублей.

Доказанными суд счел два эпизода. В первом из них Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей. Во втором Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.