Серийный грабитель рассказал, чем травил москвичей

Задержанный по подозрению в серийных ограблениях москвичей Марат Сабанов раскрыл полицейским состав газировки, которой он перед преступлением травил своих жертв, сообщает Telegram-канал Baza. Молодой человек подсыпал в напиток лекарственное средство, доступное в аптеке только по рецепту врача.

По словам Сабанова, чтобы «отключить» своих потенциальных жертв он предлагал им выпить лимонад или слабоалкогольный коктейль, в которые изначально замешивал фенозепам — лекарственное средство, обладающее снотворным и седативным действием. Задержанный отметил, что таким образом он «обчистил» карманы 17 человек, подчеркнув, что многие из пострадавших на момент совершения преступления были в сильном алкогольном или наркотическом опьянении, поэтому «коктейль» усугублял их состояние.

Ранее сайт The Village сообщил , что от рук отравителя пострадали 24 человека, в том числе фоторедактор издания Людмила Чижова. Девушка после выпитого напитка три дня провела в состоянии искусственной комы с подключением аппарата искусственной вентиляции лёгких. Другие жертвы пожаловались на появление суицидальных мыслей, обмороков и анемии. Жертвы отравителя рассказали, что Сабанов присоединялся к большим компаниям молодых людей, в процессе общения угощал своих жертв напитком, после чего пострадавшие теряли сознание и лишались ценностей. В одном из таких случаев Сабанов был задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции. После задержания на Сабанова было заведено уголовное дело о краже, но он был отпущен под подписку о невыезде.

25 июня АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о повторном задержании Сабанова в Басманном районе столицы.

По данным Telegram-канала Baza, в настоящее время в ОВД «Басманный» идёт внутренняя проверка о причинах запоздалого задержания преступника. По словам автора сообщения, «половину отдела заставили писать объяснительные».