Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский отравитель частично признал вину в хищениях 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: vk.com/skat07
Уроженец Кабардино-Балкарии, подозреваемый в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв в Москве, частично признал вину в хищениях, сообщает РИА Новости.
«Частично признаю вину в хищении», — сказал он на заседании суда, где решается вопрос о его аресте.
Мужчина добавил, что говорит только про дело «в отношении трёх», фамилий которых не знает.
Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».
RT на русском: последние новости
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя Следствие изменило статью «московскому отравителю» с кражи на разбой Суд продлил меру пресечения трём сёстрам Хачатурян
Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ14
Российский дрон-камикадзе показали в действии150
Перечислены три попытки России расколоть Запад53
МИД ответил на ноту США68
Жилой дом обрушился в Вене8
Видео
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
05:07
Названа еще одна версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:56
Рожать вместо учебы. Чиновница дала совет девочкам
Общество
15:09
Мантуров объяснил большие траты на командировки
Политика
02:57
МИД ответил на ноту США
Политика
05:31
Названо время встречи Путина и Трампа
Политика Ближний Восток
02:57
США направили России ноту протеста
В мире Ближний Восток
04:26
«Дайте денег»: в Сети появилось обращение Зеленского к Коломойскому
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение