Уроженец Кабардино-Балкарии, подозреваемый в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв в Москве, частично признал вину в хищениях, сообщает РИА Новости.
«Частично признаю вину в хищении», — сказал он на заседании суда, где решается вопрос о его аресте.
Мужчина добавил, что говорит только про дело «в отношении трёх», фамилий которых не знает.
Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.
МВД переквалифицировало действия московского отравителя со статьи «Кража» на «Разбой».