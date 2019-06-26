Московский отравитель частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии , подозреваемый в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв в Москве , частично признал вину в хищениях, сообщает РИА Новости.

«Частично признаю вину в хищении», — сказал он на заседании суда, где решается вопрос о его аресте.

Мужчина добавил, что говорит только про дело «в отношении трёх», фамилий которых не знает.

Ранее в Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в отравлении людей напитками и последующем ограблении своих жертв. В его квартире обнаружили феназепам, клозапин и трамадол.