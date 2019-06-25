Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии мужчина с ножом убил двух человек 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Global Look Press
В городе Нагоя в Японии два человека скончались от ножевых ранений после нападения на них злоумышленника. О происшествии сообщает телеканал NHK.
Как уточняется, инцидент произошел минувшей ночью. Недалеко от железнодорожной станции на тротуаре были обнаружены двое мужчин без сознания. Их доставили в больницу, но врачам не удалось их спасти.
Правоохранители искали злоумышленника в течение нескольких часов. Его задержали к утру вторника, 25 июня. В настоящее время полиция допрашивает его, сообщает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
Резня в Башкирии: 3 погибших Рецидивист украл у москвички волосы на полмиллиона В деле об убийстве жены хоккеиста Соколова появился окровавленный рабочий
Криминал , ИТАР-ТАСС , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экипаж МКС вернулся на Землю1
Без вина и минералки: чем обернется конфликт с Грузией75
Что мешает России и Грузии восстановить отношения37
Украина осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ29
ПАСЕ официально «позвала» РФ обратно200
Видео
00:55
Транспортник РФ приземлился в Венесуэле
Армия Войска
01:18
Премьер Грузии успокоил россиян
В мире
01:54
Порошенко предложил переименовать Грузию
В мире Кавказ
01:38
Ничего подобного. Синоптики отреагировали на страхи москвичей
Погода Новости Москвы
00:34
Алибасов плюнул в Малахова: видео
Шоу-бизнес
01:00
Киркоров ответил критикам необычным фото
Шоу-бизнес
00:44
Евкуров сделал заявление об отставке
Политика
05:08
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского
Политика В мире
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
00:46
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение