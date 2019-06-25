Анатомия убийства: из-за чего погиб бывший спецназовец Никита Белянкин

В последнее время в России произошло несколько громких случаев, когда в результате драки с участием этнической группы погиб гражданин. Если в Чемодановке ход событий больше напоминал Сагру и Цыганское, то вот убийства Никиты Белянкина и Сергея Чуева произошли по одному и тому же сценарию. И хотя полная картина произошедшего до сих пор не воссоздана, попробуем проанализировать, что там случилось, и как лучше действовать, оказавшись в подобной ситуации.

Диспозиция

Полный ход событий будет восстановлен следствием; доступные сегодня источники, цитирующие свидетелей, в ряде деталей противоречат друг другу. Это неудивительно, — неподготовленный человек, внезапно оказавшийся в кризисной ситуации или увидевший что-то необычное и шокирующее, воспринимает и запоминает происходящее очень фрагментарно, а образы, оставшиеся у него в памяти, зачастую не во всем совпадают с реальностью. Пока что картина вырисовывается следующая.

Вечером 1 июня Никита Белянкин, прогуливавшийся со своей девушкой, услышал крики и увидел, как возле бара «БирХауз» толпа избивает двоих мужчин. Как минимум, один из них получил к тому моменту ножевое ранение. Сообщалось также об огнестрельном ранении второго, однако согласно другим, более поздним публикациям, он получил только телесные повреждения в результате побоев.

Привлекая к себе внимание, Белянкин произвел выстрел в воздух из принадлежавшего ему пистолета ограниченного поражения (всего, по сообщениям, им было сделано до четырех выстрелов, — не исключено, что все — в воздух). Нападавшая толпа переключилась на него, и в ходе драки Никита получил ножевое ранение, оказавшееся смертельным.

Необходимая оборона или нет?

При первом знакомстве с ситуацией больше всего вопросов вызывают именно эти «предупредительные выстрелы». Вопреки распространенному заблуждению, делать их перед применением оружия совершенно не обязательно. Статья 24 Федерального закона «Об оружии» гласит, что Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. Т. е. предупредить можно и голосом («Стой! Стрелять буду!»). Но нападение большой группы лиц, как минимум, один из которых вооружен ножом, на двоих, уже лежащих на земле, причем один из них ранен, — несомненно, следует рассматривать как угрозу жизни. В подобной ситуации владелец оружия вправе без предупреждения открыть огонь на поражение. Внезапность и тактическое преимущество были бы на стороне стрелка, а к моменту, когда нападавшие успели среагировать, часть из них уже оказалась бы выведена из строя.

При этом согласно Статье 37 УК РФ, гражданин вправе причинять вред нападающим при необходимой обороне. Причем в этой статье не случайно нет слова «самооборона», — речь идет и о других лицах, если их жизни угрожала опасность.

Однако, по некоторым данным, к моменту появления Белянкина острая фаза конфликта уже завершилась. «Они уже разбрелись, но когда подошел Никита, набросились на него со всех сторон, повалили. Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они, как обезумевшая стая, стали ожесточенно избивать. Парень поднялся, вырвался, стал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес ему удар ножом и попал в область сердца. Никита пробежал буквально 20 метров — и все», — цитирует MSN.COM отца Белянкина, Алексея.

«У него с собой был пистолет газовый, так вот он пару раз в воздух пальнул, а потом предложил им честный бой: рукопашный один на один. Но вместо этого толпа дикарей просто налетела на него. Но даже вдесятером Никиту им было не сломать, у него все-таки подготовка на высоком уровне. Тогда кто-то из этих ублюдков достал нож и пырнул его прямо в сердце», — говорит в интервью «КП» друг погибшего Евгений Маслов.

Необходимо отметить, что ни тот, ни другой на месте происшествия не были, и рассказывали со слов других очевидцев. Однако согласно этой картине, подобное вмешательство Никиты двоим пострадавшим никак помочь не могло, — от срочного звонка в скорую и в полицию, а также фиксации на видео лиц нападавших, непосредственной пользы было бы больше.

При этом Статья 38 Уголовного кодекса РФ не просто допускает задержание гражданами лиц, совершивших преступление, но и разрешает, если необходимо, причинять им при этом вред. Однако являлись ли действия Белянкина именно попыткой задержать преступников, — а общая численность компании, участники которой на него напали, составляла, по разным сведениям, от 10 до 15 человек, — сказать пока нельзя. Возможно, «вызов на честный бой» был искренней, но фатальной попыткой «восстановить справедливость».

В момент, когда толпа накинулась на самого Белянкина, он сам стал субъектом Ст. 37 УК, но ничего предпринять уже не смог.

«А если бы у него был короткоствол…»

Убийство Белянкина вызвало огромное число спекуляций как со стороны сторонников либерализации оборота гражданского оружия, так и от ее противников. Первые потребовали легализации нарезного короткоствольного оружия самообороны, — на том основании, что имевшееся у Никиты огнестрельное оружие ограниченного поражения оказалось неэффективным. Вторые, напротив, заявили, что раз уж бывший спецназовец со всей своей подготовкой, вооруженный, вдобавок, резинострелом, не сумел справиться с ситуацией и погиб, — то «простому гражданину», тем более, никакой пистолет не поможет, и единственный правильный способ действий в подобной ситуации — вызвать полицию.

Ни те, ни другие высказывания к произошедшему ни малейшего отношения не имеют. Пистолет, принадлежавший Никите, против нападавших, похоже, не применялся. По крайней мере, в прессе отсутствуют упоминания об огнестрельных ранениях у задержанных подозреваемых, а местонахождение Оганнеса Айрапетяна, — единственного из нападавших, о чьем ранении сообщалось со слов его адвоката, — в данный момент неизвестно, так что проверить эту информацию невозможно. Поэтому утверждать о недостаточной эффективности ОООП в подобной ситуации нет фактических оснований. С другой стороны, отличить резинострел от нарезного по внешнему виду и звуку выстрела в подобной ситуации практически невозможно, и толпа поперла на Белянкина, не разбираясь, — какое там оружие у него в руках. Таким образом, никакая модель сколь угодно боевого пистолета сдерживающим фактором тоже не оказалась бы.

В то же время, спецназовская подготовка в этой истории также не была задействована. Спецназовцев не тренируют ни делать предупредительные выстрелы в воздух, ни бросать вызов на «честный бой», — в ходе спецопераций ничего этого не требуется. А городская драка с численно превосходящим противником — это ситуация совершенно другая, со своей специфической тактикой. Когда нападающие подошли на дистанцию контакта и окружили со всех сторон, воспользоваться оружием очень сложно, практически невозможно даже для сколь угодно подготовленного профессионала, — его просто задавят массой и запинают ногами. Даже если и получится вывести из строя одного-двоих нападавших, на результате схватки это уже никак не отразится.

Не исключено, что имевшаяся у него подготовка, наоборот, сыграла против Никиты Белянкина. Осознавая свое превосходство в технике рукопашного боя перед любым из находившихся перед ним противников, он излишне расслабился и допустил тактическую ситуацию, к которой не был готов. «Обычные граждане», приобретающие оружие для самозащиты, изучающие вопрос и посещающие курсы самообороны, прекрасно знают, что в таких случаях, в первую очередь, необходимо разрывать дистанцию с нападающими, не позволяя им приблизиться и не давая себя окружить. И известно множество случаев, — в том числе и в России, — когда пистолет в руках гражданина оказывался, при грамотном применении, вполне эффективным инструментом.

Что делать если?

Как действовать гражданину, ставшему свидетелем нападения толпы на беззащитного человека или самому оказавшемуся под угрозой такого нападения? Запомните некоторые важные вещи.

Во-первых, закон разрешает причинять вред нападающим не только при самозащите, но и в том случае, если угрозе подвергается жизнь кого-то другого.

Во-вторых, если у вас есть оружие, то вы обязаны предупредить о его применении (это можно сделать голосом, — никаких предупредительных выстрелов не требуется), — но только если ситуация не связана с непосредственной угрозой для жизни, — вашей или третьих лиц. Групповое либо вооруженное нападение в качестве такой угрозы рассматривается. Скажем, если на ваших глазах в данный конкретный момент толпа наносит кому-то ножевые удары, — вы вправе со спины приблизиться на дистанцию эффективного выстрела и внезапно открыть огонь на поражение.

В-третьих, никогда и ни при каких обстоятельствах не позволяйте противнику приблизиться к вам вплотную и, тем более, вас окружить; при их приближении разрывайте дистанцию. Если нападение еще не началось, а с вами «хотят просто поговорить», причем их намерения очевидны, — извлеките оружие и предупредите, что еще один шаг в вашу сторону будете рассматривать в качестве нападения и откроете огонь. И если этот шаг будет сделан — стреляйте, — требования закона вы выполнили.

В-четвертых, если схватка обернется в вашу пользу, — вам потом придется обосновывать свою позицию в ходе следственной проверки и, возможно, в суде. Нередки случаи, когда нападавшие, получившие повреждения в результате необходимой обороны, писали заявления, обвиняя в нападении именно того, кто защищался. Поэтому если вы решили вмешаться, лучше всего делать это под камерой наружного наблюдения, — благо, в городах они сегодня натыканы буквально на каждом шагу при входе в любой магазин и даже подъезд. Крайне желательно, чтобы происходящее попало и на видео, снятое кем-то из ваших друзей или прохожих. Не пытайтесь скрыться с места происшествия. Сразу же сами вызовите полицию и, при необходимости, скорую. Немедленно свяжитесь с адвокатом и не давайте показаний в его отсутствии. Немедленно подайте в полицию заявление о совершенном на вас нападении, — очень важно, чтобы оно было зарегистрировано раньше, чем заявление с противоположной стороны.

В-пятых, не пытайтесь стрелять или причинять другой вред, если противник уже прекратил нападение, — законодательство трактует это даже не как «превышение пределов необходимой обороны», а как умышленное причинение вреда здоровью, и тут нападавший окажется уже потерпевшим. Очень много людей, вполне законно защищавших от преступников себя и окружающих, попали в тюрьму именно по этой причине.

В-шестых, если вы стали свидетелем нападения на кого-то из прохожих, но к моменту вашего появления оно уже было завершено, — не пытайтесь сходу атаковать преступников, — в этом случае виноватым окажетесь вы. Вы вправе попытаться их задержать и даже причинить им при этом соразмерный вред. Но в ряде случаев, — особенно если нападавших было много, — с целью торжества закона эффективнее позвонить в полицию и заснять на телефон их лица, а для защиты пострадавших — вызвать скорую и попытаться оказать первую помощь.