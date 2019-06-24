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Абызов задумался в СИЗО о женитьбе 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов в "Лефортово" признался в любви пришедшей на апелляцию в суд 29-летней Валентине Григорьевой и чуть ли не позвал ее замуж. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, Абызов спросил у девушки, как у нее дела и хочет ли она в настоящее время чего-нибудь. Григорьева сказала, что у нее все хорошо и она ничего не хочет.
"Ничего, даже замуж?"— спросил Абызов.
Также бывший министр сказал, что любит ее.
Услышав этот разговор, адвокаты даже предложили передать кольца.
Ранее сообщалось, что Абызов в СИЗО отгоняет болезни чесноком и луком.
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.
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Криминал , Происшествия , Валентина Григорьева , Абызов Михаил Анатольевич , Правительство РФ , ФСИН
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