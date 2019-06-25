Грабители травят москвичей газировкой

Неизвестные злоумышленники ограбили уже 24 человека, воспользовавшись их беспомощностью после отравления напитком.

Москве неизвестные злоумышленники угощают прохожих отравленной газировкой, а потом грабят. Об этом сообщаетThe Village.

Издание пишет, что к настоящему моменту журналистам удалось найти уже 24 жертвы грабителей. Инциденты происходят в районе Чистых прудов.

Некоторые пострадавшие оказались в тяжелом состоянии: кто-то был в коме, а один человек находился в реанимации больше двух недель.

Какое вещество было в газировке, неизвестно. Однако оно вызывает угнетение дыхания, депрессивное состояние, анемию и обмороки.

По информации издания, одного из злоумышленников задержала полиция, но позже его отпустили под подписку о невыезде. После этого нападения возобновились. Последнее из них произошло 21 июня.