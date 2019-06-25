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Грабители травят москвичей газировкой 

BFM.RU + ещё 5 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные злоумышленники ограбили уже 24 человека, воспользовавшись их беспомощностью после отравления напитком.
В Москве неизвестные злоумышленники угощают прохожих отравленной газировкой, а потом грабят. Об этом сообщаетThe Village.
Издание пишет, что к настоящему моменту журналистам удалось найти уже 24 жертвы грабителей. Инциденты происходят в районе Чистых прудов.
Некоторые пострадавшие оказались в тяжелом состоянии: кто-то был в коме, а один человек находился в реанимации больше двух недель.
Какое вещество было в газировке, неизвестно. Однако оно вызывает угнетение дыхания, депрессивное состояние, анемию и обмороки.
По информации издания, одного из злоумышленников задержала полиция, но позже его отпустили под подписку о невыезде. После этого нападения возобновились. Последнее из них произошло 21 июня.
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