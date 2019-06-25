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Абызова не пустили под домашний арест 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отказался выпускать бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова под домашний арест, передает ТАСС.
Суд признал законным продление его ареста до 25 июля.
В постановлении о продлении ареста судья отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.
Ранее Михаил Абызов в "Лефортово" признался в любви пришедшей на апелляцию в суд 29-летней Валентине Григорьевой и чуть ли не позвал ее замуж.
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.
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Криминал , Происшествия , Валентина Григорьева , Абызов Михаил Анатольевич , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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