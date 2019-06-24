Мужчину задержали в ресторане Москвы при получении 20 млн руб. за помощь в «прекращении» уголовного дела

Правоохранители в ходе оперативного эксперимента задержали в ресторане Zafferano на ул. Земляной Вал мужчину, который обманным путем пытался получить у потерпевшей 20 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«Рещальщик» сообщил потерпевшей, что может повлиять на ход и результаты расследования и помочь с прекращением уголовного преследования ее знакомого, который обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Свой гонорар злоумышленник оценил в 20 млн руб. При этом, по мнению следствия, в реальности таковой возможности не имел. При передаче части денег, которая состоялась в ресторане на Земляном валу, мужчину задержали сотрудники УФСБ», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что меньшая часть суммы — 11 тыс. руб. была в реальных деньгах — а большая — 1 млн 489 тыс. руб. — «куклой».

Мужчину задержали в столичном ресторане при получении 20 млн руб. за помощь в «прекращении» уголовного дела