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Следователь в Ингушетии подорвался на бомбе 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело о покушении на следователя по особо важным делам заведено в Ингушетии. Работник правоохранительных органов попал в больницу после взрыва, сообщает СК.
Инцидент произошёл утром 21 июня, когда следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району СУ СК по Ингушетии выходил из двора своего домовладения в городе Малгобеке, говорится на сайте ведомства.
Сработало неустановленное взрывное устройство, прикреплённое к входной калитке его дома, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение, — отмечается в пресс-релизе.
Заведено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование». Оно передано в производство Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
В числе версий преступления рассматривается связь со служебной деятельностью потерпевшего.
Как писал News.ru, ранее суд арестовал бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Андрей Бочаров , Михаил Музраев , СКР , МВД , Малгобек , Республика Ингушетия
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