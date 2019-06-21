«Все было в крови»: омич убил семью и покончил с собой

50-летний житель Омской области , подозреваемый в зверском убийстве супруги и 15-летней дочери, найден мертвым в сарае на окраине города. Несколько дней назад грибники также обнаружили его автомобиль — в нем были зафиксированы замытые следы крови. По версии следствия, в конце мая мужчина зарезал жену на почве ревности, после чего также убил дочь, которая стала свидетельницей расправы. В настоящее время оперативники продолжают искать тела погибших.

В сарае на окраине города Калачинска Омской области было обнаружено тело 50-летнего Олега Меркушина, подозреваемого в убийстве супруги и приемной дочери. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

«Сегодня на окраине Калачинска в сарае, расположенном на заброшенном дачном участке, местными жителями было обнаружено тело подозреваемого. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, несколькими днями грибники также обнаружили автомобиль Меркушина, брошенный в лесу недалеко от Калачинска. Прибывшие на место криминалисты зафиксировали в машине замытые следы крови. Тела погибших найдены не были — в настоящее время следователи продолжают поисковую операцию.

Напомним, что семья Меркушиных из трех человек пропала без вести в конце мая 2019 года. Заявление в полицию поступило от коллеги 40-летней Меркушиной, которая решила зайти к ней в квартиру перед работой.

«Я сама, когда вошла — это просто ужас! Стены, обои — все в крови. В коридоре она будто фонтанировала. Там просто все в ней. Пол весь. У них новый диван, он тоже в крови весь, паласы, ворс аж пропитался спекшейся кровью», — рассказала женщина изданию «Омск онлайн».

По словам соседей, проснувшихся утром от шума в подъезде, следы крови были видны повсюду — по ним можно было понять, что кто-то тащил тела на улицу. Камеры наружного видеонаблюдения также зафиксировали, как Меркушин садился в машину в ночь убийства и отъезжал от дома в неизвестном направлении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Следователи предполагают, что преступление могло произойти на почве ревности — как утверждают люди, знакомые с семьей, 50-летний мужчина часто подозревал супругу в неверности. 15-летняя девочка, которой Меркушин приходился отчимом, могла стать свидетельницей скандала, поэтому также была убита.

Эту же версию подкрепили показания соседей, которые накануне пропажи слышали звуки скандала из окон квартиры семьи. По их словам, дела в семье уже давно шли плохо — супруги собирались разводиться. Между ними также регулярно вспыхивали ссоры, при этом старшая дочь всегда заступалась за мать.

«Ругались они, было несколько раз. Я видел, как муж хотел ударить Анну, но дочь заступилась. Я думаю, причиной конфликта стала ревность. Он ее постоянно ревновал. А еще как-то раз в сентябре я стоял на балконе, а муж ее подъехал на машине и начал кричать: «Кто он? Он тебе нравится? Еще раз и ты больше из дома ни на шаг!» Это было в сентябре», — рассказал житель Калачинска сайту kp.ru.

По словам матери пропавшей женщины, дочь редко жаловалась на мужа. Один раз Меркушина приехала к родителям и заявила: «Я там больше не могу находиться». Несколько дней женщина упорно твердила о разводе, однако позже все равно вернулась к супругу.

Как выяснилось позже, женщина посвящала родителей далеко не во все подробности жизни с мужем — некоторые детали стали известны уже после трагических событий.

«Я узнала от родственницы, с которой Марина общалась, что Олег ее душил, очень сильно и долго, но она сумела отбиться. Он потом все отрицал, мол поссорились, ничего особенного, семейная жизнь, с кем не бывает», — рассказала женщина изданию «Омск онлайн».

Соседи Меркушиных также смогли припомнить, что два года назад к семье уже приходила полиция. Однако подробности инцидента остались не раскрыты.

«Я не знаю, может, ударил ее он или что… Подрались они может быть? Они замкнутые, необщительные. Ни с кем не дружили, не общались. К ним никто не ходил. У нас весь подъезд в гости друг к другу ходит, двери не закрывают, а про них никто ни сном ни духом», — поделился сосед Сергей.

Ранее, 14 июня 2019 года, в Ленинский суд города Омска также поступило уголовное дело в отношении 23-летнего и 22-летнего мужчин. Их обвиняют в убийстве местного жителя — предположительно, на почве ревности. Об этом сообщает издание «Новый Омск».

По данным следствия, незадолго до преступления обвиняемые мужчины разошлись со своими возлюбленными. Однако девушки долго разрыв не оплакивали и быстро нашли новых ухажеров. Омичам не понравилось такое развитие событий, поэтому они решили разобраться с соперниками.

По версии следствия, молодые люди распили бутылку водки на двоих, после чего вооружились кухонными ножами и отправились на разборку. Войдя в квартиру с помощью оставшихся у них ключей, мужчины устроили резню прямо на глазах женщин и полуторогодовалого ребенка.

«23-летний подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь и спину 21-летнему потерпевшему, а 22-летний подозреваемый нанес удар ножом в колено 24-летнему потерпевшему, после чего пытался оказать ему помощь, но затем ревнивцы, пытаясь избежать ответственности, скрылись с места преступления», — уточнили в региональном СК.

По словам следователей, мужчине с раненным коленом удалось выжить, второй потерпевший скончался.

Позже один из подозреваемых признал свою вину. По словам мужчины, он не мог допустить появления в квартире, где живет его ребенок, нового «отца». По факту произошедшего, в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».