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Экс-глава Балашихи обвиняется в получении крупной взятки 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости / пресс-служба города Железнодорожный
Главе Пушкинского муниципального района Московской области Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
«Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство», — отметили в ведомстве.
В рамках расследования данного дела проведены обыски.
Отмечается, что СК просит арестовать Жиркова.
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Криминал , Другое , Происшествия , Евгений Жирков , Балашиха , Московская область
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