Экс-глава Балашихи обвиняется в получении крупной взятки 

Главе Пушкинского муниципального района Московской области Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.
«Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство», — отметили в ведомстве.
В рамках расследования данного дела проведены обыски.
Отмечается, что СК просит арестовать Жиркова.